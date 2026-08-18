سعر MOONBASE اليوم

السعر المباشر لمشروع MOONBASE (MOONBASE) اليوم هو $ 1.54، مع تغير بنسبة 21.93% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MOONBASE الحالي إلى USD هو $ 1.54 لكل MOONBASE.

يحتل MOONBASE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 83,514، مع عرض متداول قدره 54.41K MOONBASE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MOONBASE بين $ 1.26 (أدنى) و$ 1.86 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 12.19، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.559647.

على المدى القصير، تحرك MOONBASE بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+32.73% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 8.13K.

معلومات سوق MOONBASE (MOONBASE)

القيمة السوقية $ 83.51K$ 83.51K $ 83.51K الحجم (24 ساعة) $ 8.13K$ 8.13K $ 8.13K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 106.74K$ 106.74K $ 106.74K إمداد دورة التداول 54.41K 54.41K 54.41K إجمالي العرض 60,895.867884558786 60,895.867884558786 60,895.867884558786

القيمة السوقية الحالية لـ MOONBASE هي $ 83.51K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 8.13K. العرض المتداول لـ MOONBASE يبلغ 54.41K، مع إجمالي عرض 60895.867884558786. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 106.74K.