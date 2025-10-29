معلومات سعر Moo (MOO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.15% تغير السعر (1يوم) -2.14% تغير السعر (7 أيام) -4.61% تغير السعر (7 أيام) -4.61%

سعر Moo (MOO) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MOO بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMOO على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MOO -1.15% على مدار الساعة الماضية، -2.14% على مدار 24 ساعة، و -4.61% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Moo (MOO)

القيمة السوقية $ 165.49K$ 165.49K $ 165.49K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 199.19K$ 199.19K $ 199.19K إمداد دورة التداول 348.95T 348.95T 348.95T إجمالي العرض 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Moo هي $ 165.49K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MOO يبلغ 348.95T، مع إجمالي عرض 420000000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 199.19K.