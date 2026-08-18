سعر Monstro DeFi اليوم

السعر المباشر لمشروع Monstro DeFi (MONSTRO) اليوم هو $ 0.00133415، مع تغير بنسبة 0.38% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MONSTRO الحالي إلى USD هو $ 0.00133415 لكل MONSTRO.

يحتل Monstro DeFi حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 302,514، مع عرض متداول قدره 226.76M MONSTRO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MONSTRO بين $ 0.00131731 (أدنى) و$ 0.00139397 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.103815، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00131614.

على المدى القصير، تحرك MONSTRO بمقدار -2.10% خلال الساعة الماضية و-24.07% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 37.53.

معلومات سوق Monstro DeFi (MONSTRO)

القيمة السوقية $ 302.51K$ 302.51K $ 302.51K الحجم (24 ساعة) $ 37.53$ 37.53 $ 37.53 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 505.63K$ 505.63K $ 505.63K إمداد دورة التداول 226.76M 226.76M 226.76M إجمالي العرض 378,974,535.3979983 378,974,535.3979983 378,974,535.3979983

القيمة السوقية الحالية لـ Monstro DeFi هي $ 302.51K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 37.53. العرض المتداول لـ MONSTRO يبلغ 226.76M، مع إجمالي عرض 378974535.3979983. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 505.63K.