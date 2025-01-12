سعر monkey puppet (PEDRO)
سعر monkey puppet (PEDRO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 492.04K. يتم تحديث سعر PEDRO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق monkey puppet الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.19K
- تغيير سعر monkey puppet خلال اليوم هو -0.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.92M
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خلال اليوم، كان سعر monkey puppet مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر monkey puppet مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر monkey puppet مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر monkey puppet مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.22%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر monkey puppet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.38%
-0.22%
+53.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Monkey Puppet (PEDRO) is a fun token designed to embrace the awkward, side-eyed monkey character from the popular monkey reaction images and gif. Pedro's community will continue to create new artwork, phrases, memes, profile pics, and tools to spread the word about Pedro and his loveable, side-eyed glance. There have been talks to bring this character to life through AI allowing him to give his own reaction to posts on X and in the community chatroom.
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