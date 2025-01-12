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سعر monkey puppet (PEDRO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 492.04K . يتم تحديث سعر PEDRO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق monkey puppet الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.19K - تغيير سعر monkey puppet خلال اليوم هو -0.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.92M

أداء سعر monkey puppet (PEDRO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر monkey puppet مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر monkey puppet مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر monkey puppet مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر monkey puppet مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.22% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر monkey puppet (PEDRO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر monkey puppet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00121581$ 0.00121581 $ 0.00121581 تغير السعر (1 ساعة) -0.38% تغير السعر (1يوم) -0.22% تغير السعر (7 أيام) +53.46%

معلومات سوق monkey puppet (PEDRO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: