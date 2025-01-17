سعر MomoAI (MTOS)
سعر MomoAI (MTOS) المباشر لليوم هو USD 0.00606489. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.02M. يتم تحديث سعر MTOS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MomoAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.55M
- تغيير سعر MomoAI خلال اليوم هو -14.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 498.34M
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خلال اليوم، كان سعر MomoAI مقابل USD هو $ -0.001037315348808623 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MomoAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MomoAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MomoAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001037315348808623
|-14.60%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MomoAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.40%
-14.60%
-42.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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