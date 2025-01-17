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سعر MomoAI (MTOS) المباشر لليوم هو USD 0.00606489 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.02M . يتم تحديث سعر MTOS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MomoAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.55M - تغيير سعر MomoAI خلال اليوم هو -14.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 498.34M

أداء سعر MomoAI (MTOS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MomoAI مقابل USD هو $ -0.001037315348808623 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MomoAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MomoAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MomoAI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001037315348808623 -14.60% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MomoAI (MTOS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MomoAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00598997$ 0.00598997 $ 0.00598997 24 ساعة مرتفع $ 0.00715551$ 0.00715551 $ 0.00715551 عالية طوال الوقت $ 0.02217375$ 0.02217375 $ 0.02217375 تغير السعر (1 ساعة) +0.40% تغير السعر (1يوم) -14.60% تغير السعر (7 أيام) -42.43%

معلومات سوق MomoAI (MTOS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: