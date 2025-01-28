سعر Moge (MOGE)
سعر Moge (MOGE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MOGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Moge الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 69.37
- تغيير سعر Moge خلال اليوم هو +2.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Moge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Moge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Moge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Moge مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.01%
|30 يوم
|$ 0
|+16.65%
|60 يوم
|$ 0
|-15.20%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Moge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
+2.01%
-16.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$MOGE is the Chinese alter ego of the internet’s first culture coin. Assert your Chinese quant’s dominance over Warren Buffet and the rest of the western betas and join the cultural revolution.
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