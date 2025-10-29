سعر Mitosis EOL BNB المباشر اليوم هو 1,103.45 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MIBNB إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MIBNB بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Mitosis EOL BNB المباشر اليوم هو 1,103.45 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MIBNB إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MIBNB بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن MIBNB

معلومات سعر MIBNB

الموقع الرسمي لـ MIBNB

اقتصاد توكن MIBNB

توقعات سعر MIBNB

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Mitosis EOL BNB

سعر Mitosis EOL BNB (MIBNB)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 MIBNB إلى USD:

$1,103.45
$1,103.45$1,103.45
-2.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Mitosis EOL BNB (MIBNB) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:44:39 (UTC+8)

معلومات سعر Mitosis EOL BNB (MIBNB) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1,080.73
$ 1,080.73$ 1,080.73
24 ساعة منخفض
$ 1,138.25
$ 1,138.25$ 1,138.25
24 ساعة مرتفع

$ 1,080.73
$ 1,080.73$ 1,080.73

$ 1,138.25
$ 1,138.25$ 1,138.25

$ 1,341.21
$ 1,341.21$ 1,341.21

$ 824.92
$ 824.92$ 824.92

-0.23%

-2.06%

+3.27%

+3.27%

سعر Mitosis EOL BNB (MIBNB) في الوقت الحقيقي هو $1,103.45. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MIBNB بين أدنى سعر $ 1,080.73 وأعلى سعر $ 1,138.25، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMIBNB على الإطلاق هو $ 1,341.21، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 824.92.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MIBNB -0.23% على مدار الساعة الماضية، -2.06% على مدار 24 ساعة، و +3.27% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Mitosis EOL BNB (MIBNB)

$ 3.35M
$ 3.35M$ 3.35M

--
----

$ 3.35M
$ 3.35M$ 3.35M

3.02K
3.02K 3.02K

3,024.19141207085
3,024.19141207085 3,024.19141207085

القيمة السوقية الحالية لـ Mitosis EOL BNB هي $ 3.35M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MIBNB يبلغ 3.02K، مع إجمالي عرض 3024.19141207085. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.35M.

سجل سعر Mitosis EOL BNB (MIBNB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mitosis EOL BNB مقابل USD هو $ -23.284199983668 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mitosis EOL BNB مقابل USD هو $ +109.6549023700 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mitosis EOL BNB مقابل USD هو $ +320.2503210800 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mitosis EOL BNB مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -23.284199983668-2.06%
30 يوم$ +109.6549023700+9.94%
60 يوم$ +320.2503210800+29.02%
90 يوم$ 0--

ما هو Mitosis EOL BNB ( MIBNB )

Mitosis' yield-bearing BNB, issued via Mitosis EOL VLF (Vault Liquidity Framework), leveraging the DeFi strategies operated by Lista DAO.

"Mitosis is a cross-chain DeFi protocol that transforms liquidity positions into programmable and composable assets. It addresses two major inefficiencies in decentralized finance: the illiquidity of staked assets and the lack of access to high-yield opportunities for smaller users.

Users deposit tokens into Mitosis Vaults across supported blockchains and receive representative assets called Hub Assets on the Mitosis Chain. These can be deployed into two yield frameworks: Ecosystem-Owned Liquidity (EOL) and Matrix. EOL enables governance-driven asset allocation, while Matrix offers curated liquidity campaigns. Each framework issues distinct position tokens—miAssets for EOL and maAssets for Matrix.

Unlike traditional DeFi liquidity tokens, Mitosis position tokens are programmable components that can be traded, used as collateral, or restructured into new financial products. The protocol's infrastructure supports advanced financial engineering and transparent price discovery.

Through collective liquidity aggregation, Mitosis grants users access to preferential yield terms typically reserved for institutional players. Its governance model ensures that token holders participate in capital allocation decisions, fostering a more democratic liquidity ecosystem.

With a cross-chain settlement layer and a design focused on modularity, Mitosis establishes a new standard for programmable liquidity in DeFi."

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Mitosis EOL BNB (MIBNB)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Mitosis EOL BNB (USD)

كم ستكون قيمة Mitosis EOL BNB (MIBNB) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Mitosis EOL BNB (MIBNB) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Mitosis EOL BNB.

تحقق الآن من توقعات سعر Mitosis EOL BNB!

عملة MIBNB إلى العملات المحلية

توكنوميكس Mitosis EOL BNB (MIBNB)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Mitosis EOL BNB (MIBNB) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MIBNB والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Mitosis EOL BNB (MIBNB)

كم يساوي Mitosis EOL BNB (MIBNB) اليوم؟
سعر MIBNB المباشر في USD هو USD 1,103.45، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر MIBNB إلى USD الحالي؟
سعر MIBNB إلى USD الحالي هو $ 1,103.45. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Mitosis EOL BNB ؟
القيمة السوقية لعملة MIBNB هي $ 3.35M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن MIBNB؟
العرض المتداول لتوكن MIBNB هو 3.02K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MIBNB؟
حقق MIBNB سعرًا قياسيًا قدره 1,341.21 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MIBNB؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 824.92 MIBNB.
ما هو حجم تداول MIBNB؟
حجم تداول MIBNB المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع MIBNB هذا العام؟
قد يرتفع MIBNB هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MIBNB لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:44:39 (UTC+8)

تحديثات Mitosis EOL BNB (MIBNB) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,126.31
$113,126.31$113,126.31

-1.32%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,009.46
$4,009.46$4,009.46

-2.13%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04276
$0.04276$0.04276

-7.92%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.29
$194.29$194.29

-2.31%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.3326
$3.3326$3.3326

-13.60%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,009.46
$4,009.46$4,009.46

-2.13%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,126.31
$113,126.31$113,126.31

-1.32%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.29
$194.29$194.29

-2.31%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6267
$2.6267$2.6267

-0.35%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19322
$0.19322$0.19322

-3.27%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.04862
$0.04862$0.04862

+2,331.00%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000053
$0.000000000000000000000053$0.000000000000000000000053

+381.81%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00002466
$0.00002466$0.00002466

+279.38%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.205
$2.205$2.205

+194.00%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008881
$0.0008881$0.0008881

+92.77%