معلومات سعر Mitosis EOL BNB (MIBNB) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 1,080.73 $ 1,080.73 $ 1,080.73 24 ساعة منخفض $ 1,138.25 $ 1,138.25 $ 1,138.25 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 1,080.73$ 1,080.73 $ 1,080.73 24 ساعة مرتفع $ 1,138.25$ 1,138.25 $ 1,138.25 عالية طوال الوقت $ 1,341.21$ 1,341.21 $ 1,341.21 أدنى سعر $ 824.92$ 824.92 $ 824.92 تغير السعر (1 ساعة) -0.23% تغير السعر (1يوم) -2.06% تغير السعر (7 أيام) +3.27% تغير السعر (7 أيام) +3.27%

سعر Mitosis EOL BNB (MIBNB) في الوقت الحقيقي هو $1,103.45. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MIBNB بين أدنى سعر $ 1,080.73 وأعلى سعر $ 1,138.25، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMIBNB على الإطلاق هو $ 1,341.21، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 824.92.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MIBNB -0.23% على مدار الساعة الماضية، -2.06% على مدار 24 ساعة، و +3.27% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Mitosis EOL BNB (MIBNB)

القيمة السوقية $ 3.35M$ 3.35M $ 3.35M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.35M$ 3.35M $ 3.35M إمداد دورة التداول 3.02K 3.02K 3.02K إجمالي العرض 3,024.19141207085 3,024.19141207085 3,024.19141207085

القيمة السوقية الحالية لـ Mitosis EOL BNB هي $ 3.35M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MIBNB يبلغ 3.02K، مع إجمالي عرض 3024.19141207085. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.35M.