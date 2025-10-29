معلومات سعر MITCH (IDRAWLINE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0,03880398$ 0,03880398 $ 0,03880398 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0,70% تغير السعر (1يوم) +1,77% تغير السعر (7 أيام) -6,46% تغير السعر (7 أيام) -6,46%

سعر MITCH (IDRAWLINE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول IDRAWLINE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـIDRAWLINE على الإطلاق هو $ 0,03880398، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير IDRAWLINE +0,70% على مدار الساعة الماضية، +1,77% على مدار 24 ساعة، و -6,46% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق MITCH (IDRAWLINE)

القيمة السوقية $ 770,50K$ 770,50K $ 770,50K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 770,50K$ 770,50K $ 770,50K إمداد دورة التداول 1000,00M 1000,00M 1000,00M إجمالي العرض 999.999.922,888952 999.999.922,888952 999.999.922,888952

القيمة السوقية الحالية لـ MITCH هي $ 770,50K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ IDRAWLINE يبلغ 1000,00M، مع إجمالي عرض 999999922.888952. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 770,50K.