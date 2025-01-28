سعر MINKY (MINKY)
سعر MINKY (MINKY) المباشر لليوم هو USD 0.00000414. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MINKY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MINKY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 569.03
- تغيير سعر MINKY خلال اليوم هو -0.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MINKY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MINKY مقابل USD هو $ -0.0000006103 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MINKY مقابل USD هو $ -0.0000007515 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MINKY مقابل USD هو $ -0.0000019869704048216785 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.16%
|30 يوم
|$ -0.0000006103
|-14.74%
|60 يوم
|$ -0.0000007515
|-18.15%
|90 يوم
|$ -0.0000019869704048216785
|-32.42%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MINKY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.12%
-0.16%
-0.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MINKY is a dog meme coin on Base. We like to believe it has a "high level" of cuteness and like-ability as opposed to other meme tokens. As for now it has no real utility because we are just getting started but in case it really takes off, we would like to do real world utilities like the larger meme coin projects out there such as (the obvious) SHIBA. We love that they do charities and give real utility to the project such as with their own Shibaswap.
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￡0.000003312
|1 MINKY إلى EUR
€0.000003933
|1 MINKY إلى USD
$0.00000414
|1 MINKY إلى MYR
RM0.0000181746
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₺0.0001480464
|1 MINKY إلى JPY
¥0.0006435216
|1 MINKY إلى RUB
₽0.0004080798
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₹0.000358317
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Rp0.0667741842
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₱0.0002419002
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￡E.0.0002078694
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R$0.0000243846
|1 MINKY إلى CAD
C$0.0000059616
|1 MINKY إلى BDT
৳0.000504873
|1 MINKY إلى NGN
₦0.0063987426
|1 MINKY إلى UAH
₴0.0001738386
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Bs0.00023184
|1 MINKY إلى PKR
Rs0.0011544804
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₸0.0021395106
|1 MINKY إلى THB
฿0.000140346
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NT$0.0001362888
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Fr0.000003726
|1 MINKY إلى HKD
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