سعر MindCoin اليوم

السعر المباشر لمشروع MindCoin (MIND) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.69% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MIND الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MIND.

يحتل MindCoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 91,775، مع عرض متداول قدره 75.00B MIND. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MIND بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MIND بمقدار -0.09% خلال الساعة الماضية و-1.38% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق MindCoin (MIND)

القيمة السوقية $ 91.78K$ 91.78K $ 91.78K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 91.78K$ 91.78K $ 91.78K إمداد دورة التداول 75.00B 75.00B 75.00B إجمالي العرض 74,999,924,343.0 74,999,924,343.0 74,999,924,343.0

القيمة السوقية الحالية لـ MindCoin هي $ 91.78K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MIND يبلغ 75.00B، مع إجمالي عرض 74999924343.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 91.78K.