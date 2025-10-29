معلومات سعر Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 24 ساعة منخفض $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 24 ساعة مرتفع $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 عالية طوال الوقت $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) +0.02% تغير السعر (7 أيام) +0.02%

سعر Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) في الوقت الحقيقي هو $1.008. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MSYRUPUSDP بين أدنى سعر $ 1.008 وأعلى سعر $ 1.008، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMSYRUPUSDP على الإطلاق هو $ 1.008، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MSYRUPUSDP 0.00% على مدار الساعة الماضية، 0.00% على مدار 24 ساعة، و +0.02% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

القيمة السوقية $ 201.64M$ 201.64M $ 201.64M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 201.64M$ 201.64M $ 201.64M إمداد دورة التداول 200.00M 200.00M 200.00M إجمالي العرض 199,999,099.5219583 199,999,099.5219583 199,999,099.5219583

القيمة السوقية الحالية لـ Midas msyrupUSDp هي $ 201.64M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MSYRUPUSDP يبلغ 200.00M، مع إجمالي عرض 199999099.5219583. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 201.64M.