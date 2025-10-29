سعر Midas msyrupUSDp المباشر اليوم هو 1.008 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MSYRUPUSDP إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MSYRUPUSDP بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Midas msyrupUSDp المباشر اليوم هو 1.008 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MSYRUPUSDP إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MSYRUPUSDP بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Midas msyrupUSDp

سعر Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 MSYRUPUSDP إلى USD:

$1.008
$1.008$1.008
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة.
USD
مخطط أسعار Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:27:52 (UTC+8)

معلومات سعر Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.008
$ 1.008$ 1.008
24 ساعة منخفض
$ 1.008
$ 1.008$ 1.008
24 ساعة مرتفع

$ 1.008
$ 1.008$ 1.008

$ 1.008
$ 1.008$ 1.008

$ 1.008
$ 1.008$ 1.008

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

0.00%

+0.02%

+0.02%

سعر Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) في الوقت الحقيقي هو $1.008. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MSYRUPUSDP بين أدنى سعر $ 1.008 وأعلى سعر $ 1.008، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMSYRUPUSDP على الإطلاق هو $ 1.008، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MSYRUPUSDP 0.00% على مدار الساعة الماضية، 0.00% على مدار 24 ساعة، و +0.02% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

$ 201.64M
$ 201.64M$ 201.64M

--
----

$ 201.64M
$ 201.64M$ 201.64M

200.00M
200.00M 200.00M

199,999,099.5219583
199,999,099.5219583 199,999,099.5219583

القيمة السوقية الحالية لـ Midas msyrupUSDp هي $ 201.64M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MSYRUPUSDP يبلغ 200.00M، مع إجمالي عرض 199999099.5219583. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 201.64M.

سجل سعر Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Midas msyrupUSDp مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Midas msyrupUSDp مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Midas msyrupUSDp مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Midas msyrupUSDp مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0.00.00%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Midas msyrupUSDp ( MSYRUPUSDP )

msyrupUSDp is a pre-deposit vault that enables early-stage participation in Maple’s syrupUSDT strategy on the upcoming Plasma blockchain. The vault is structured to reflect reference returns generated when syrupUSDT is used as collateral within Plasma’s institutional credit markets, providing participants with exposure ahead of mainnet launch. Rewards are distributed via Merkl, with XPL distributed following the TGE date and Drips rewards distributed in the form of Syrup tokens once realised at the end of each Drips Season. This design allows qualified users to participate early, benefit from composability within the Plasma ecosystem once live, and access incentive programs that support the adoption of syrupUSDT as a core stablecoin collateral.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر Midas msyrupUSDp (USD)

كم ستكون قيمة Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Midas msyrupUSDp.

تحقق الآن من توقعات سعر Midas msyrupUSDp!

عملة MSYRUPUSDP إلى العملات المحلية

توكنوميكس Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MSYRUPUSDP والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

كم يساوي Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) اليوم؟
سعر MSYRUPUSDP المباشر في USD هو USD 1.008، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر MSYRUPUSDP إلى USD الحالي؟
سعر MSYRUPUSDP إلى USD الحالي هو $ 1.008. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Midas msyrupUSDp ؟
القيمة السوقية لعملة MSYRUPUSDP هي $ 201.64M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن MSYRUPUSDP؟
العرض المتداول لتوكن MSYRUPUSDP هو 200.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MSYRUPUSDP؟
حقق MSYRUPUSDP سعرًا قياسيًا قدره 1.008 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MSYRUPUSDP؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 MSYRUPUSDP.
ما هو حجم تداول MSYRUPUSDP؟
حجم تداول MSYRUPUSDP المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع MSYRUPUSDP هذا العام؟
قد يرتفع MSYRUPUSDP هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MSYRUPUSDP لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:27:52 (UTC+8)

تحديثات Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

