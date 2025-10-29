معلومات سعر MICROWAVED (MICROWAVED) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00002219 $ 0.00002219 $ 0.00002219 24 ساعة منخفض $ 0.00002351 $ 0.00002351 $ 0.00002351 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00002219$ 0.00002219 $ 0.00002219 24 ساعة مرتفع $ 0.00002351$ 0.00002351 $ 0.00002351 عالية طوال الوقت $ 0.00064694$ 0.00064694 $ 0.00064694 أدنى سعر $ 0.00001932$ 0.00001932 $ 0.00001932 تغير السعر (1 ساعة) +1.09% تغير السعر (1يوم) -3.07% تغير السعر (7 أيام) +6.47% تغير السعر (7 أيام) +6.47%

سعر MICROWAVED (MICROWAVED) في الوقت الحقيقي هو $0.00002243. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MICROWAVED بين أدنى سعر $ 0.00002219 وأعلى سعر $ 0.00002351، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMICROWAVED على الإطلاق هو $ 0.00064694، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00001932.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MICROWAVED +1.09% على مدار الساعة الماضية، -3.07% على مدار 24 ساعة، و +6.47% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق MICROWAVED (MICROWAVED)

القيمة السوقية $ 22.43K$ 22.43K $ 22.43K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 22.43K$ 22.43K $ 22.43K إمداد دورة التداول 999.78M 999.78M 999.78M إجمالي العرض 999,780,529.735415 999,780,529.735415 999,780,529.735415

القيمة السوقية الحالية لـ MICROWAVED هي $ 22.43K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MICROWAVED يبلغ 999.78M، مع إجمالي عرض 999780529.735415. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.43K.