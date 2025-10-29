معلومات سعر Microsoft xStock (MSFTX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 530.93 24 ساعة مرتفع $ 608.22 عالية طوال الوقت $ 767.64 أدنى سعر $ 490.75 تغير السعر (1 ساعة) +1.01% تغير السعر (1يوم) +4.37% تغير السعر (7 أيام) +12.56%

سعر Microsoft xStock (MSFTX) في الوقت الحقيقي هو $573.66. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MSFTX بين أدنى سعر $ 530.93 وأعلى سعر $ 608.22، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMSFTX على الإطلاق هو $ 767.64، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 490.75.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MSFTX +1.01% على مدار الساعة الماضية، +4.37% على مدار 24 ساعة، و +12.56% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Microsoft xStock (MSFTX)

القيمة السوقية $ 1.28M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.18M إمداد دورة التداول 2.23K إجمالي العرض 24,719.557042978

القيمة السوقية الحالية لـ Microsoft xStock هي $ 1.28M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MSFTX يبلغ 2.23K، مع إجمالي عرض 24719.557042978. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.18M.