استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Microsoft xStock نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 548.34 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Microsoft xStock نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 575.7570 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر MSFTX هو $ 604.5448 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر MSFTX هو $ 634.7720 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف MSFTX في عام 2029 هو $ 666.5106 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف MSFTX في عام 2030 هو $ 699.8362 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Microsoft xStock نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 1,139.9594.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Microsoft xStock نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 1,856.8738.