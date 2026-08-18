سعر MetaVPad اليوم

السعر المباشر لمشروع MetaVPad (METAV) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل METAV الحالي إلى USD هو $ 0 لكل METAV.

يحتل MetaVPad حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 74,882، مع عرض متداول قدره 220.00M METAV. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول METAV بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.480879، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك METAV بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و-0.11% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 86.32.

معلومات سوق MetaVPad (METAV)

القيمة السوقية $ 74.88K$ 74.88K $ 74.88K الحجم (24 ساعة) $ 86.32$ 86.32 $ 86.32 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 662.71K$ 662.71K $ 662.71K إمداد دورة التداول 220.00M 220.00M 220.00M إجمالي العرض 1,946,656,318.372189 1,946,656,318.372189 1,946,656,318.372189

القيمة السوقية الحالية لـ MetaVPad هي $ 74.88K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 86.32. العرض المتداول لـ METAV يبلغ 220.00M، مع إجمالي عرض 1946656318.372189. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 662.71K.