سعر Metaverse Face المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MEFA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MEFA بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Metaverse Face

سعر Metaverse Face (MEFA)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 MEFA إلى USD:

--
----
-1.20%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Metaverse Face (MEFA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:02:54 (UTC+8)

معلومات سعر Metaverse Face (MEFA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00148951
$ 0.00148951$ 0.00148951

$ 0
$ 0$ 0

+0.06%

-1.20%

+4.81%

+4.81%

سعر Metaverse Face (MEFA) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MEFA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMEFA على الإطلاق هو $ 0.00148951، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MEFA +0.06% على مدار الساعة الماضية، -1.20% على مدار 24 ساعة، و +4.81% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Metaverse Face (MEFA)

$ 288.72K
$ 288.72K$ 288.72K

--
----

$ 303.77K
$ 303.77K$ 303.77K

9.50B
9.50B 9.50B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Metaverse Face هي $ 288.72K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MEFA يبلغ 9.50B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 303.77K.

سجل سعر Metaverse Face (MEFA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Metaverse Face مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Metaverse Face مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Metaverse Face مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Metaverse Face مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-1.20%
30 يوم$ 0+9.69%
60 يوم$ 0-1.12%
90 يوم$ 0--

ما هو Metaverse Face ( MEFA )

Decentralized blockchain platform providing Face Nft for Metaverse .A new virtual world is being created. Metaface aims to provide you with virtual world character face NFTs, each with different features. If you want, you can have your own face designed as a character. We aim to establish an upper market with the aim of partnering with many games and virtual reality platforms. One of the biggest problems in the NFT world is to produce new things. You create a character and then just add a background color, a hat, an outfit and change the color to produce clones of the same thing.This is very simple. The Metaverse planet is being built. People will want to use faces.People will want to use different character. While it is difficult to create even a new character, we produce a face, which is the same difficulty as a fingerprint. https://app.metaversefacemaker.com/ platform launched. You can generate, collect and sell NFTs using both the ETH and BSC network.

المصدر Metaverse Face (MEFA)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Metaverse Face (USD)

كم ستكون قيمة Metaverse Face (MEFA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Metaverse Face (MEFA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Metaverse Face.

تحقق الآن من توقعات سعر Metaverse Face!

عملة MEFA إلى العملات المحلية

توكنوميكس Metaverse Face (MEFA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Metaverse Face (MEFA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MEFA والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Metaverse Face (MEFA)

كم يساوي Metaverse Face (MEFA) اليوم؟
سعر MEFA المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر MEFA إلى USD الحالي؟
سعر MEFA إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Metaverse Face ؟
القيمة السوقية لعملة MEFA هي $ 288.72K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن MEFA؟
العرض المتداول لتوكن MEFA هو 9.50B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MEFA؟
حقق MEFA سعرًا قياسيًا قدره 0.00148951 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MEFA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 MEFA.
ما هو حجم تداول MEFA؟
حجم تداول MEFA المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع MEFA هذا العام؟
قد يرتفع MEFA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MEFA لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:02:54 (UTC+8)

تحديثات Metaverse Face (MEFA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

