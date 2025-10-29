معلومات سعر Metaverse Face (MEFA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.00148951 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) -1.20% تغير السعر (7 أيام) +4.81%

سعر Metaverse Face (MEFA) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MEFA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMEFA على الإطلاق هو $ 0.00148951، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MEFA +0.06% على مدار الساعة الماضية، -1.20% على مدار 24 ساعة، و +4.81% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Metaverse Face (MEFA)

القيمة السوقية $ 288.72K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 303.77K إمداد دورة التداول 9.50B إجمالي العرض 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Metaverse Face هي $ 288.72K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MEFA يبلغ 9.50B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 303.77K.