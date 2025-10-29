معلومات سعر MetalCore (MCG) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02813719$ 0.02813719 $ 0.02813719 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -19.21% تغير السعر (7 أيام) -19.21%

سعر MetalCore (MCG) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MCG بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMCG على الإطلاق هو $ 0.02813719، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MCG -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و -19.21% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق MetalCore (MCG)

القيمة السوقية $ 18.97K$ 18.97K $ 18.97K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 18.97K$ 18.97K $ 18.97K إمداد دورة التداول 408.36M 408.36M 408.36M إجمالي العرض 408,358,490.2192142 408,358,490.2192142 408,358,490.2192142

القيمة السوقية الحالية لـ MetalCore هي $ 18.97K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MCG يبلغ 408.36M، مع إجمالي عرض 408358490.2192142. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.97K.