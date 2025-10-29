سعر MetalCore المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MCG إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MCG بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر MetalCore المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MCG إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MCG بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن MCG

معلومات سعر MCG

الوثيقة البيضاء لـ MCG

الموقع الرسمي لـ MCG

اقتصاد توكن MCG

توقعات سعر MCG

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار MetalCore

سعر MetalCore (MCG)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 MCG إلى USD:

--
----
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار MetalCore (MCG) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:29:10 (UTC+8)

معلومات سعر MetalCore (MCG) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02813719
$ 0.02813719$ 0.02813719

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-19.21%

-19.21%

سعر MetalCore (MCG) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MCG بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMCG على الإطلاق هو $ 0.02813719، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MCG -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و -19.21% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق MetalCore (MCG)

$ 18.97K
$ 18.97K$ 18.97K

--
----

$ 18.97K
$ 18.97K$ 18.97K

408.36M
408.36M 408.36M

408,358,490.2192142
408,358,490.2192142 408,358,490.2192142

القيمة السوقية الحالية لـ MetalCore هي $ 18.97K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MCG يبلغ 408.36M، مع إجمالي عرض 408358490.2192142. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.97K.

سجل سعر MetalCore (MCG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MetalCore مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MetalCore مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MetalCore مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MetalCore مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0-44.48%
60 يوم$ 0-35.58%
90 يوم$ 0--

ما هو MetalCore ( MCG )

MetalCore is a AAA sci-fi MMO developed by a veteran game dev team featuring epic mechs and PvP battles. Forge alliances, recruit your squad, scavenge blueprints and grow your destructive arsenal in your pursuit of planetary dominance. Winner of Global Blockchain Show’s Best Blockchain Game of the Year, and GAM3 2022 Award for Best Shooter Game.

MetalCore’s innovative 'scanning' system lets players obtain blueprints from fallen enemies, craft new units, and convert them to NFTs using MCG. With over 150 playable Infantry, Mechs and Vehicles designed by renowned Star Wars artist, MetalCore promises endless hours of exhilarating gameplay in a vast open world. With built-in token utility from day 1 inherent to its sustainable economy loop tied to gameplay, everything flows through MetalCore’s token, MCG - where the game rewards engagement, commitment, and skills.

MetalCore has adopted the $MCG token as a core part of the game economy, playing a key role in player progression and rewards.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر MetalCore (USD)

كم ستكون قيمة MetalCore (MCG) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك MetalCore (MCG) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة MetalCore.

تحقق الآن من توقعات سعر MetalCore!

عملة MCG إلى العملات المحلية

توكنوميكس MetalCore (MCG)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس MetalCore (MCG) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MCG والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول MetalCore (MCG)

كم يساوي MetalCore (MCG) اليوم؟
سعر MCG المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر MCG إلى USD الحالي؟
سعر MCG إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ MetalCore ؟
القيمة السوقية لعملة MCG هي $ 18.97K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن MCG؟
العرض المتداول لتوكن MCG هو 408.36M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MCG؟
حقق MCG سعرًا قياسيًا قدره 0.02813719 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MCG؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 MCG.
ما هو حجم تداول MCG؟
حجم تداول MCG المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع MCG هذا العام؟
قد يرتفع MCG هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MCG لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:29:10 (UTC+8)

تحديثات MetalCore (MCG) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,022.20
$113,022.20$113,022.20

-1.41%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,007.17
$4,007.17$4,007.17

-2.18%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04299
$0.04299$0.04299

-7.42%

شعار Solana

Solana

SOL

$198.56
$198.56$198.56

-0.17%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.1650
$3.1650$3.1650

-17.94%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,007.17
$4,007.17$4,007.17

-2.18%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,022.20
$113,022.20$113,022.20

-1.41%

شعار Solana

Solana

SOL

$198.56
$198.56$198.56

-0.17%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6473
$2.6473$2.6473

+0.42%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19509
$0.19509$0.19509

-2.34%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Yellow Umbrella

Yellow Umbrella

YU

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.11890
$0.11890$0.11890

+5,845.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00003750
$0.00003750$0.00003750

+476.92%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.144
$2.144$2.144

+185.86%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000025
$0.000000000000000000000025$0.000000000000000000000025

+127.27%

شعار Deepswap Protocol

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000349
$0.000000000000000000000349$0.000000000000000000000349

+105.29%