سعر MetaDAO اليوم

السعر المباشر لمشروع MetaDAO (META) اليوم هو $ 4.61، مع تغير بنسبة 2.32% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل META الحالي إلى USD هو $ 4.61 لكل META.

يحتل MetaDAO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 104,670,336، مع عرض متداول قدره 22.68M META. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول META بين $ 4.56 (أدنى) و$ 4.76 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 10.84، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.724356.

على المدى القصير، تحرك META بمقدار +0.56% خلال الساعة الماضية و-12.27% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 719.27K.

معلومات سوق MetaDAO (META)

القيمة السوقية $ 104.67M$ 104.67M $ 104.67M الحجم (24 ساعة) $ 719.27K$ 719.27K $ 719.27K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 104.67M$ 104.67M $ 104.67M إمداد دورة التداول 22.68M 22.68M 22.68M إجمالي العرض 22,684,693.490508 22,684,693.490508 22,684,693.490508

القيمة السوقية الحالية لـ MetaDAO هي $ 104.67M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 719.27K. العرض المتداول لـ META يبلغ 22.68M، مع إجمالي عرض 22684693.490508. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 104.67M.