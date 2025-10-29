معلومات سعر Memerot (MEMEROT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00109721$ 0.00109721 $ 0.00109721 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.40% تغير السعر (1يوم) +16.53% تغير السعر (7 أيام) +33.40% تغير السعر (7 أيام) +33.40%

سعر Memerot (MEMEROT) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MEMEROT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMEMEROT على الإطلاق هو $ 0.00109721، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MEMEROT +0.40% على مدار الساعة الماضية، +16.53% على مدار 24 ساعة، و +33.40% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Memerot (MEMEROT)

القيمة السوقية $ 141.55K$ 141.55K $ 141.55K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 194.54K$ 194.54K $ 194.54K إمداد دورة التداول 727.60M 727.60M 727.60M إجمالي العرض 999,985,679.017029 999,985,679.017029 999,985,679.017029

القيمة السوقية الحالية لـ Memerot هي $ 141.55K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MEMEROT يبلغ 727.60M، مع إجمالي عرض 999985679.017029. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 194.54K.