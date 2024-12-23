سعر Melon Dog (MELON)
سعر Melon Dog (MELON) المباشر لليوم هو USD 0.00358455. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.47M. يتم تحديث سعر MELON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Melon Dog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.96K
- تغيير سعر Melon Dog خلال اليوم هو -1.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 407.51M
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خلال اليوم، كان سعر Melon Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Melon Dog مقابل USD هو $ -0.0021232038 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Melon Dog مقابل USD هو $ -0.0003097001 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Melon Dog مقابل USD هو $ -0.000685460916488821 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.28%
|30 يوم
|$ -0.0021232038
|-59.23%
|60 يوم
|$ -0.0003097001
|-8.63%
|90 يوم
|$ -0.000685460916488821
|-16.05%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Melon Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.52%
-1.28%
-38.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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