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سعر Melon Dog (MELON) المباشر لليوم هو USD 0.00358455 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.47M . يتم تحديث سعر MELON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Melon Dog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.96K - تغيير سعر Melon Dog خلال اليوم هو -1.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 407.51M

أداء سعر Melon Dog (MELON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Melon Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Melon Dog مقابل USD هو $ -0.0021232038 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Melon Dog مقابل USD هو $ -0.0003097001 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Melon Dog مقابل USD هو $ -0.000685460916488821 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.28% 30 يوم $ -0.0021232038 -59.23% 60 يوم $ -0.0003097001 -8.63% 90 يوم $ -0.000685460916488821 -16.05%

تحليل سعر Melon Dog (MELON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Melon Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00351289$ 0.00351289 $ 0.00351289 24 ساعة مرتفع $ 0.00376099$ 0.00376099 $ 0.00376099 عالية طوال الوقت $ 0.067785$ 0.067785 $ 0.067785 تغير السعر (1 ساعة) -0.52% تغير السعر (1يوم) -1.28% تغير السعر (7 أيام) -38.18%

معلومات سوق Melon Dog (MELON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: