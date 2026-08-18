سعر Melex اليوم

السعر المباشر لمشروع Melex (MELEX) اليوم هو $ 0.01129057، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MELEX الحالي إلى USD هو $ 0.01129057 لكل MELEX.

يحتل Melex حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 237,102، مع عرض متداول قدره 21.00M MELEX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MELEX بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.2092، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01790998.

على المدى القصير، تحرك MELEX بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 46.70.

معلومات سوق Melex (MELEX)

القيمة السوقية $ 237.10K$ 237.10K $ 237.10K الحجم (24 ساعة) $ 46.70$ 46.70 $ 46.70 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 237.10K$ 237.10K $ 237.10K إمداد دورة التداول 21.00M 21.00M 21.00M إجمالي العرض 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Melex هي $ 237.10K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 46.70. العرض المتداول لـ MELEX يبلغ 21.00M، مع إجمالي عرض 21000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 237.10K.