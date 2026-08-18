سعر MCOIN اليوم

السعر المباشر لمشروع MCOIN (MCOIN) اليوم هو $ 0.052924، مع تغير بنسبة 6.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MCOIN الحالي إلى USD هو $ 0.052924 لكل MCOIN.

يحتل MCOIN حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 9,369,318، مع عرض متداول قدره 177.00M MCOIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MCOIN بين $ 0.04964024 (أدنى) و$ 0.053152 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.75، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.02383646.

على المدى القصير، تحرك MCOIN بمقدار +2.63% خلال الساعة الماضية و+31.63% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 211.41K.

معلومات سوق MCOIN (MCOIN)

القيمة السوقية $ 9.37M$ 9.37M $ 9.37M الحجم (24 ساعة) $ 211.41K$ 211.41K $ 211.41K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 26.47M$ 26.47M $ 26.47M إمداد دورة التداول 177.00M 177.00M 177.00M إجمالي العرض 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ MCOIN هي $ 9.37M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 211.41K. العرض المتداول لـ MCOIN يبلغ 177.00M، مع إجمالي عرض 500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 26.47M.