سعر Maya (MAYA)
سعر Maya (MAYA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 141.49K. يتم تحديث سعر MAYA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Maya الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.22K
- تغيير سعر Maya خلال اليوم هو -7.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.59M
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خلال اليوم، كان سعر Maya مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Maya مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Maya مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Maya مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.20%
|30 يوم
|$ 0
|-76.72%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Maya: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.08%
-7.20%
-38.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Maya brings holiday cheer to all, looking adorable in her Santa hat. Maya brings holiday cheer to all, looking absolutely adorable in her festive Santa hat. Her cheerful spirit lights up every room, spreading warmth and joy to everyone she meets. With a big smile on her face and twinkling eyes, she’s the perfect embodiment of the holiday season. Her joy is contagious, reminding us all of the magic and happiness this time of year brings.
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