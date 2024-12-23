سعر Maxx (MAXX)
سعر Maxx (MAXX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 83.71K. يتم تحديث سعر MAXX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Maxx الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.93K
- تغيير سعر Maxx خلال اليوم هو -25.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.02M
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خلال اليوم، كان سعر Maxx مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Maxx مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Maxx مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Maxx مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-25.59%
|30 يوم
|$ 0
|-90.89%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Maxx: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.11%
-25.59%
-61.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The artfolio moment is showing the power of harnessing memecoins as vehicles for artists. In this spirit, the Maxx team decided to launch one - MAXX. He's big. He likes art. Maxx is the curator of the artfolio movement in memecoins, purpose made to bring joy and create value for the artistic community on Solana and beyond. Through MAXX, the team will explore, experiment with, and create unique experiences to empower artists and their communities to connect, expand, and have fun again with art. Think bigger.
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