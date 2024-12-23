سعر MATT (MATT)
سعر MATT (MATT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 116.32K. يتم تحديث سعر MATT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MATT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.74K
- تغيير سعر MATT خلال اليوم هو -0.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B
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خلال اليوم، كان سعر MATT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MATT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MATT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MATT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.25%
|30 يوم
|$ 0
|-11.13%
|60 يوم
|$ 0
|+62.61%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MATT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.90%
-0.25%
-21.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MATT is the artistic digital token used to celebrate the internet meme culture impact made by none other than Matt Furie himself. Boy's Club since '06, Matt Furie is the mastermind behind the most popular internet memes created from his characters Pepe, Brett, Andy, Landwolf, and even Spike. $MATT is the artistic digital token Used to celebrate artistic creativity, and cultural impact made by internet memes! Recognize the Furie Join the community that recognizes and celebrates Matt Furie's contributions to internet meme culture.
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