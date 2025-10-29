معلومات سعر Mashida (MSHD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.01594473 $ 0.01594473 $ 0.01594473 24 ساعة منخفض $ 0.0165836 $ 0.0165836 $ 0.0165836 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.01594473$ 0.01594473 $ 0.01594473 24 ساعة مرتفع $ 0.0165836$ 0.0165836 $ 0.0165836 عالية طوال الوقت $ 0.02299756$ 0.02299756 $ 0.02299756 أدنى سعر $ 0.0057113$ 0.0057113 $ 0.0057113 تغير السعر (1 ساعة) +0.36% تغير السعر (1يوم) -2.36% تغير السعر (7 أيام) -4.81% تغير السعر (7 أيام) -4.81%

سعر Mashida (MSHD) في الوقت الحقيقي هو $0.01617654. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MSHD بين أدنى سعر $ 0.01594473 وأعلى سعر $ 0.0165836، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMSHD على الإطلاق هو $ 0.02299756، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0057113.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MSHD +0.36% على مدار الساعة الماضية، -2.36% على مدار 24 ساعة، و -4.81% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Mashida (MSHD)

القيمة السوقية $ 161.77M$ 161.77M $ 161.77M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 161.77M$ 161.77M $ 161.77M إمداد دورة التداول 10.00B 10.00B 10.00B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Mashida هي $ 161.77M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MSHD يبلغ 10.00B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 161.77M.