سعر Masa اليوم

السعر المباشر لمشروع Masa (MASA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MASA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MASA.

يحتل Masa حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 278,239، مع عرض متداول قدره 558.80M MASA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MASA بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.803173، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MASA بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+27.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 36.48.

معلومات سوق Masa (MASA)

القيمة السوقية $ 278.24K$ 278.24K $ 278.24K الحجم (24 ساعة) $ 36.48$ 36.48 $ 36.48 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 356.71K$ 356.71K $ 356.71K إمداد دورة التداول 558.80M 558.80M 558.80M إجمالي العرض 1,466,825,209.285374 1,466,825,209.285374 1,466,825,209.285374

القيمة السوقية الحالية لـ Masa هي $ 278.24K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 36.48. العرض المتداول لـ MASA يبلغ 558.80M، مع إجمالي عرض 1466825209.285374. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 356.71K.