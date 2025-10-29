معلومات سعر MarsMi (MARSMI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.103425 $ 0.103425 $ 0.103425 24 ساعة منخفض $ 0.10384 $ 0.10384 $ 0.10384 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.103425$ 0.103425 $ 0.103425 24 ساعة مرتفع $ 0.10384$ 0.10384 $ 0.10384 عالية طوال الوقت $ 0.187525$ 0.187525 $ 0.187525 أدنى سعر $ 0.093141$ 0.093141 $ 0.093141 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) -0.23% تغير السعر (7 أيام) +6.25% تغير السعر (7 أيام) +6.25%

سعر MarsMi (MARSMI) في الوقت الحقيقي هو $0.103497. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MARSMI بين أدنى سعر $ 0.103425 وأعلى سعر $ 0.10384، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMARSMI على الإطلاق هو $ 0.187525، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.093141.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MARSMI -0.04% على مدار الساعة الماضية، -0.23% على مدار 24 ساعة، و +6.25% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق MarsMi (MARSMI)

القيمة السوقية $ 103.52M$ 103.52M $ 103.52M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 103.52M$ 103.52M $ 103.52M إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,999,992.295692 999,999,992.295692 999,999,992.295692

القيمة السوقية الحالية لـ MarsMi هي $ 103.52M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MARSMI يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999999992.295692. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 103.52M.