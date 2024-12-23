سعر Marginswap (MFI)
سعر Marginswap (MFI) المباشر لليوم هو USD 0.02204766. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 154.69K. يتم تحديث سعر MFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Marginswap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 130.00
- تغيير سعر Marginswap خلال اليوم هو +5.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.05M
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خلال اليوم، كان سعر Marginswap مقابل USD هو $ +0.00108216 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Marginswap مقابل USD هو $ +0.0024504893 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Marginswap مقابل USD هو $ +0.0083569185 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Marginswap مقابل USD هو $ +0.008108891516072527 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00108216
|+5.16%
|30 يوم
|$ +0.0024504893
|+11.11%
|60 يوم
|$ +0.0083569185
|+37.90%
|90 يوم
|$ +0.008108891516072527
|+58.18%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Marginswap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.90%
+5.16%
-12.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Marginswap is a decentralized trading protocol that natively supports overcollateralized loans, spot and leverage trading of tokens on AMMs like Uniswap and SushiSwap. With Marginswap, traders can trade a wide variety of assets, like on any existing swap protocol but with up to 5x leverage. Margin trading is possible due to Bond lending, i.e., lenders supply crypto assets to the protocol, which traders borrow for their trades.
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