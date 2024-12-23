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سعر Marginswap (MFI) المباشر لليوم هو USD 0.02204766 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 154.69K . يتم تحديث سعر MFI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Marginswap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 130.00 - تغيير سعر Marginswap خلال اليوم هو +5.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 7.05M

أداء سعر Marginswap (MFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Marginswap مقابل USD هو $ +0.00108216 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Marginswap مقابل USD هو $ +0.0024504893 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Marginswap مقابل USD هو $ +0.0083569185 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Marginswap مقابل USD هو $ +0.008108891516072527 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00108216 +5.16% 30 يوم $ +0.0024504893 +11.11% 60 يوم $ +0.0083569185 +37.90% 90 يوم $ +0.008108891516072527 +58.18%

تحليل سعر Marginswap (MFI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Marginswap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02034848$ 0.02034848 $ 0.02034848 24 ساعة مرتفع $ 0.02193561$ 0.02193561 $ 0.02193561 عالية طوال الوقت $ 3.93$ 3.93 $ 3.93 تغير السعر (1 ساعة) +3.90% تغير السعر (1يوم) +5.16% تغير السعر (7 أيام) -12.87%

معلومات سوق Marginswap (MFI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: