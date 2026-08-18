سعر Make Memes Great Again اليوم

السعر المباشر لمشروع Make Memes Great Again (MMGA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MMGA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MMGA.

يحتل Make Memes Great Again حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 33,206، مع عرض متداول قدره 999.89M MMGA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MMGA بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00134516، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MMGA بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-1.51% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Make Memes Great Again (MMGA)

القيمة السوقية $ 33.21K$ 33.21K $ 33.21K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 33.21K$ 33.21K $ 33.21K إمداد دورة التداول 999.89M 999.89M 999.89M إجمالي العرض 999,889,871.066908 999,889,871.066908 999,889,871.066908

القيمة السوقية الحالية لـ Make Memes Great Again هي $ 33.21K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MMGA يبلغ 999.89M، مع إجمالي عرض 999889871.066908. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 33.21K.