سعر Macropod اليوم

السعر المباشر لمشروع Macropod (AUDM) اليوم هو $ 0,712495، مع تغير بنسبة 0,88% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AUDM الحالي إلى USD هو $ 0,712495 لكل AUDM.

يحتل Macropod حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2 124 639، مع عرض متداول قدره 2,98M AUDM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AUDM بين $ 0,705948 (أدنى) و$ 0,712921 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0,749559، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0,61086.

على المدى القصير، تحرك AUDM بمقدار -0,00% خلال الساعة الماضية و+1,20% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 374,31K.

معلومات سوق Macropod (AUDM)

القيمة السوقية $ 2,12M$ 2,12M $ 2,12M الحجم (24 ساعة) $ 374,31K$ 374,31K $ 374,31K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2,12M$ 2,12M $ 2,12M إمداد دورة التداول 2,98M 2,98M 2,98M إجمالي العرض 2 981 924,0 2 981 924,0 2 981 924,0

القيمة السوقية الحالية لـ Macropod هي $ 2,12M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 374,31K. العرض المتداول لـ AUDM يبلغ 2,98M، مع إجمالي عرض 2981924.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2,12M.