شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
سعر Macropod المباشر اليوم هو 0,712495 USD. القيمة السوقية لـ AUDM هي 2 124 639 USD. تابع تحديثات أسعار AUDM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Macropod المباشر اليوم هو 0,712495 USD. القيمة السوقية لـ AUDM هي 2 124 639 USD. تابع تحديثات أسعار AUDM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن AUDM

معلومات سعر AUDM

ما هو AUDM

الموقع الرسمي لـ AUDM

اقتصاد توكن AUDM

توقعات سعر AUDM

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Macropod

سعر Macropod (AUDM)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 AUDM إلى USD:

$0,712539
$0,712539$0,712539
0,00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Macropod (AUDM) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 06:52:39 (UTC+8)

سعر Macropod اليوم

السعر المباشر لمشروع Macropod (AUDM) اليوم هو $ 0,712495، مع تغير بنسبة 0,88% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AUDM الحالي إلى USD هو $ 0,712495 لكل AUDM.

يحتل Macropod حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2 124 639، مع عرض متداول قدره 2,98M AUDM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AUDM بين $ 0,705948 (أدنى) و$ 0,712921 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0,749559، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0,61086.

على المدى القصير، تحرك AUDM بمقدار -0,00% خلال الساعة الماضية و+1,20% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 374,31K.

معلومات سوق Macropod (AUDM)

$ 2,12M
$ 2,12M$ 2,12M

$ 374,31K
$ 374,31K$ 374,31K

$ 2,12M
$ 2,12M$ 2,12M

2,98M
2,98M 2,98M

2 981 924,0
2 981 924,0 2 981 924,0

القيمة السوقية الحالية لـ Macropod هي $ 2,12M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 374,31K. العرض المتداول لـ AUDM يبلغ 2,98M، مع إجمالي عرض 2981924.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2,12M.

سجل سعر Macropod بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0,705948
$ 0,705948$ 0,705948
24 ساعة منخفض
$ 0,712921
$ 0,712921$ 0,712921
24 ساعة مرتفع

$ 0,705948
$ 0,705948$ 0,705948

$ 0,712921
$ 0,712921$ 0,712921

$ 0,749559
$ 0,749559$ 0,749559

$ 0,61086
$ 0,61086$ 0,61086

-0,00%

+0,88%

+1,20%

+1,20%

سجل سعر Macropod (AUDM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Macropod مقابل USD هو $ +0,00623352 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Macropod مقابل USD هو $ +0,0134653005 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Macropod مقابل USD هو $ +0,0057407147 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Macropod مقابل USD هو $ -0,0000199699037023 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0,00623352+0,88%
30 يوم$ +0,0134653005+1,89%
60 يوم$ +0,0057407147+0,81%
90 يوم$ -0,0000199699037023-0,00%

توقعات أسعار Macropod

Macropod (AUDM) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف AUDM في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0,00% معدل النمو.
توقع سعرMacropod (AUDM) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Macropod نموًا 0,00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Macropod الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار AUDM للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Macropod.

MEXC هي منصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها المنصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Macropod (AUDM)

الموقع الرسمي

الفئة :

AUD StablecoinBase EcosystemEthereum Ecosystem

نبذة عن Macropod

ما القيمة الحية لـ Macropod اليوم؟

اليوم، يُتداول Macropod بسعر $0.712495، مسجلاً تحركاً في السعر بنسبة 0.88% خلال آخر 24 ساعة. يتغير هذا السعر باستمرار، مما يعكس معنويات السوق في الوقت الحقيقي.

ما مدى تقلب AUDM حالياً؟

إن معدل التقلب خلال 24 ساعة هو --%، مما يوفر رؤية حول سرعة تحرك سعر التوكن. يمكن أن يؤدي التقلب الأعلى إلى خلق فرص تداول ومخاطر في آنٍ واحد، حسب ظروف السوق.

ما هي ظروف السيولة التي يتمتع بها Macropod اليوم؟

يحمل Macropod درجة سيولة تبلغ --/100، والتي تقيّم عمق السوق عبر البورصات. عادةً ما تؤدي السيولة العالية إلى فروق أسعار أضيق وتنفيذ أفضل للأوامر السوقية.

ما مستويات الأسعار التي تداول بها AUDM خلال اليوم؟

خلال آخر 24 ساعة، تداول بين $0.705948 و$0.712921. يساعد هذا النطاق المتداولين على تقدير مناطق الدعم والمقاومة لاستراتيجيات التداول قصيرة الأجل.

ما حجم التداول اليومي لـ AUDM؟

تم تداول ما مجموعه $-- خلال اليوم الأخير. غالباً ما تسبق طفرات الحجم تحركات كبيرة في الأسعار أو تغييرات في معنويات السوق.

كيف ينبغي للمستثمرين تفسير مستوى المخاطرة لـ Macropod؟

تُحدَّد المخاطرة بناءً على التقلب، وعمق السيولة، والترتيب في السوق، وتوزيع المعروض. وباعتباره أصلًا من فئة Stablecoins,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin,Redbelly Network Ecosystem,AUD Stablecoin مبنيًا على --، فإن ملف تعريف المخاطرة لـ AUDM قد يتغير تبعاً لتحديثات النظام البيئي أو الاتجاهات على مستوى الصناعة.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Macropod

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 06:52:39 (UTC+8)

تحديثات Macropod (AUDM) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Macropod

المزيد من العملات المشفرة لاستكشافها

أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Optiview

Optiview

OV

$0,2280
$0,2280$0,2280

+660,00%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0,01463
$0,01463$0,01463

+265,75%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0,030990
$0,030990$0,030990

-12,38%

KiiChain

KiiChain

KII

$0,06961
$0,06961$0,06961

+0,88%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

Optiview

Optiview

OV

$0,2280
$0,2280$0,2280

+660,00%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0004792
$0,0004792$0,0004792

+230,48%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0,01550
$0,01550$0,01550

+115,27%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0,0002765
$0,0002765$0,0002765

+31,04%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1,2259
$1,2259$1,2259

+44,05%

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

Hawkish Feds ضد ETF المتصاعد

Hawkish Feds ضد ETF المتصاعدHawkish Feds ضد ETF المتصاعد

تدفقات ETF بقيمة 172M$ قبل NFP: إشارة أم فخ؟