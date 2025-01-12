سعر Mackerel (MACKE)
سعر Mackerel (MACKE) المباشر لليوم هو USD 0.03547195. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 53.16K. يتم تحديث سعر MACKE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mackerel الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 138.35
- تغيير سعر Mackerel خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.50M
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خلال اليوم، كان سعر Mackerel مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mackerel مقابل USD هو $ -0.0020877370 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mackerel مقابل USD هو $ +0.0019914945 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mackerel مقابل USD هو $ +0.00564237564344798 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0020877370
|-5.88%
|60 يوم
|$ +0.0019914945
|+5.61%
|90 يوم
|$ +0.00564237564344798
|+18.92%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mackerel: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+0.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MACKE is a low supply memecoin with an underwater theme. There are 3.524.578 $MACKE, one for every million fish in the sea.
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