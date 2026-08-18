سعر Luffy اليوم

السعر المباشر لمشروع Luffy (LUFFY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LUFFY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LUFFY.

يحتل Luffy حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 440,716، مع عرض متداول قدره 51.57B LUFFY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LUFFY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LUFFY بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-1.91% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Luffy (LUFFY)

القيمة السوقية $ 440.72K$ 440.72K $ 440.72K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 461.26K$ 461.26K $ 461.26K إمداد دورة التداول 51.57B 51.57B 51.57B إجمالي العرض 53,979,451,951.80295 53,979,451,951.80295 53,979,451,951.80295

القيمة السوقية الحالية لـ Luffy هي $ 440.72K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LUFFY يبلغ 51.57B، مع إجمالي عرض 53979451951.80295. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 461.26K.