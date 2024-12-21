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سعر Luce Dog (SANTINO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 191.42K . يتم تحديث سعر SANTINO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Luce Dog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.78K - تغيير سعر Luce Dog خلال اليوم هو +4.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M

أداء سعر Luce Dog (SANTINO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Luce Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Luce Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Luce Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Luce Dog مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.33% 30 يوم $ 0 -79.19% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Luce Dog (SANTINO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Luce Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00454277$ 0.00454277 $ 0.00454277 تغير السعر (1 ساعة) -2.32% تغير السعر (1يوم) +4.33% تغير السعر (7 أيام) -59.24%

معلومات سوق Luce Dog (SANTINO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: