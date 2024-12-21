سعر Luce Dog (SANTINO)
سعر Luce Dog (SANTINO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 191.42K. يتم تحديث سعر SANTINO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Luce Dog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.78K
- تغيير سعر Luce Dog خلال اليوم هو +4.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M
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خلال اليوم، كان سعر Luce Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Luce Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Luce Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Luce Dog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.33%
|30 يوم
|$ 0
|-79.19%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Luce Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.32%
+4.33%
-59.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Luce Dog is an innovative meme token that combines the fun and excitement of meme culture with the potential for community-driven growth in the cryptocurrency space. Designed to engage and entertain, Luce Dog aims to create a vibrant ecosystem where holders can participate in unique events, rewards, and social initiatives. With a focus on building a strong community, Luce Dog leverages the power of memes to spread awareness and drive adoption, making it not just a token, but a movement. Join us on our journey to unleash the playful spirit of crypto with Luce Dog!
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