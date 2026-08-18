سعر Luce اليوم

السعر المباشر لمشروع Luce (LUCE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LUCE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LUCE.

يحتل Luce حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 289,033، مع عرض متداول قدره 999.86M LUCE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LUCE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.319095، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LUCE بمقدار -0.07% خلال الساعة الماضية و-2.08% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 24.75K.

معلومات سوق Luce (LUCE)

القيمة السوقية $ 289.03K$ 289.03K $ 289.03K الحجم (24 ساعة) $ 24.75K$ 24.75K $ 24.75K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 289.03K$ 289.03K $ 289.03K إمداد دورة التداول 999.86M 999.86M 999.86M إجمالي العرض 999,855,554.213374 999,855,554.213374 999,855,554.213374

القيمة السوقية الحالية لـ Luce هي $ 289.03K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 24.75K. العرض المتداول لـ LUCE يبلغ 999.86M، مع إجمالي عرض 999855554.213374. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 289.03K.