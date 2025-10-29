معلومات سعر LOL (LOL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0.00108228 $ 0.00108228 $ 0.00108228 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00108228$ 0.00108228 $ 0.00108228 عالية طوال الوقت $ 0.04167236$ 0.04167236 $ 0.04167236 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.69% تغير السعر (1يوم) -8.07% تغير السعر (7 أيام) +2.83% تغير السعر (7 أيام) +2.83%

سعر LOL (LOL) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LOL بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0.00108228، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLOL على الإطلاق هو $ 0.04167236، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LOL -0.69% على مدار الساعة الماضية، -8.07% على مدار 24 ساعة، و +2.83% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق LOL (LOL)

القيمة السوقية $ 969.38K$ 969.38K $ 969.38K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 969.38K$ 969.38K $ 969.38K إمداد دورة التداول 977.34M 977.34M 977.34M إجمالي العرض 977,343,823.726221 977,343,823.726221 977,343,823.726221

القيمة السوقية الحالية لـ LOL هي $ 969.38K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LOL يبلغ 977.34M، مع إجمالي عرض 977343823.726221. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 969.38K.