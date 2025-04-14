سعر LOK (LOK)
سعر LOK (LOK) المباشر لليوم هو USD 0.00023236. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 230.60K. يتم تحديث سعر LOK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LOK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر LOK خلال اليوم هو -2.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر LOK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LOK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LOK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LOK مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.52%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LOK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.34%
-2.52%
+15.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LOK is a meme token on Avalanche network for the Loksmith DAO. Jon Lok is a blue cat who has been wrongly accused of crypto crimes, he must now work with his allies to find out who framed him and clear his name. We pride the Loksmith project on its deep storyline and lore. We utilize the NFTs, AI trading, and Bridge Fees to bolster the token price. We have a large dedicated community on the Avalanche network and with in the Arena App.
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