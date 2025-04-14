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سعر LOK (LOK) المباشر لليوم هو USD 0.00023236 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 230.60K . يتم تحديث سعر LOK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LOK الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر LOK خلال اليوم هو -2.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر LOK (LOK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LOK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LOK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LOK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LOK مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.52% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر LOK (LOK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LOK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00022444$ 0.00022444 $ 0.00022444 24 ساعة مرتفع $ 0.0002386$ 0.0002386 $ 0.0002386 عالية طوال الوقت $ 0.00068175$ 0.00068175 $ 0.00068175 تغير السعر (1 ساعة) +0.34% تغير السعر (1يوم) -2.52% تغير السعر (7 أيام) +15.97%

معلومات سوق LOK (LOK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: