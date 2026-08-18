سعر Liora اليوم

السعر المباشر لمشروع Liora (LIORA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LIORA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LIORA.

يحتل Liora حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,270.63، مع عرض متداول قدره 350.00M LIORA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LIORA بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.281539، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LIORA بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Liora (LIORA)

القيمة السوقية $ 12.27K$ 12.27K $ 12.27K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 35.06K$ 35.06K $ 35.06K إمداد دورة التداول 350.00M 350.00M 350.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Liora هي $ 12.27K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LIORA يبلغ 350.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 35.06K.