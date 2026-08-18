سعر LikeCoin اليوم

السعر المباشر لمشروع LikeCoin (LIKE) اليوم هو $ 0.00224499، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LIKE الحالي إلى USD هو $ 0.00224499 لكل LIKE.

يحتل LikeCoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,777,379، مع عرض متداول قدره 1.24B LIKE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LIKE بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02213434، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00115094.

على المدى القصير، تحرك LIKE بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-- خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.52.

معلومات سوق LikeCoin (LIKE)

القيمة السوقية $ 2.78M$ 2.78M $ 2.78M الحجم (24 ساعة) $ 3.52$ 3.52 $ 3.52 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.37M$ 3.37M $ 3.37M إمداد دورة التداول 1.24B 1.24B 1.24B إجمالي العرض 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ LikeCoin هي $ 2.78M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.52. العرض المتداول لـ LIKE يبلغ 1.24B، مع إجمالي عرض 1500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.37M.