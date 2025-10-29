معلومات سعر Libra Incentix (LIXX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00017251 24 ساعة مرتفع $ 0.00020472 عالية طوال الوقت $ 0.00473475 أدنى سعر $ 0.0000163 تغير السعر (1 ساعة) -3.50% تغير السعر (1يوم) -9.90% تغير السعر (7 أيام) +9.83%

سعر Libra Incentix (LIXX) في الوقت الحقيقي هو $0.00018423. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LIXX بين أدنى سعر $ 0.00017251 وأعلى سعر $ 0.00020472، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLIXX على الإطلاق هو $ 0.00473475، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0000163.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LIXX -3.50% على مدار الساعة الماضية، -9.90% على مدار 24 ساعة، و +9.83% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Libra Incentix (LIXX)

القيمة السوقية $ 1.24M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.78M إمداد دورة التداول 6.70B إجمالي العرض 15,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Libra Incentix هي $ 1.24M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LIXX يبلغ 6.70B، مع إجمالي عرض 15000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.78M.