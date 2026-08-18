سعر Levva Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Levva Protocol (LVVA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LVVA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LVVA.

يحتل Levva Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 619,024، مع عرض متداول قدره 1.98B LVVA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LVVA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01602631، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LVVA بمقدار -0.96% خلال الساعة الماضية و-8.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.12M.

معلومات سوق Levva Protocol (LVVA)

القيمة السوقية $ 619.02K$ 619.02K $ 619.02K الحجم (24 ساعة) $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 625.27K$ 625.27K $ 625.27K إمداد دورة التداول 1.98B 1.98B 1.98B إجمالي العرض 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Levva Protocol هي $ 619.02K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.12M. العرض المتداول لـ LVVA يبلغ 1.98B، مع إجمالي عرض 2000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 625.27K.