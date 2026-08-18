سعر Levana اليوم

السعر المباشر لمشروع Levana (LVN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LVN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LVN.

يحتل Levana حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 373,073، مع عرض متداول قدره 803.02M LVN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LVN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.894668، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LVN بمقدار -0.21% خلال الساعة الماضية و-11.16% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.92.

معلومات سوق Levana (LVN)

القيمة السوقية $ 373.07K$ 373.07K $ 373.07K الحجم (24 ساعة) $ 0.92$ 0.92 $ 0.92 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 464.59K$ 464.59K $ 464.59K إمداد دورة التداول 803.02M 803.02M 803.02M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Levana هي $ 373.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.92. العرض المتداول لـ LVN يبلغ 803.02M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 464.59K.