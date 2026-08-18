سعر LayerEdge اليوم

السعر المباشر لمشروع LayerEdge (EDGEN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 8.39% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EDGEN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل EDGEN.

يحتل LayerEdge حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 157,371، مع عرض متداول قدره 176.00M EDGEN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EDGEN بين $ 0 (أدنى) و$ 0.00105689 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02386055، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك EDGEN بمقدار -0.83% خلال الساعة الماضية و-18.36% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 801.53.

معلومات سوق LayerEdge (EDGEN)

القيمة السوقية $ 157.37K$ 157.37K $ 157.37K الحجم (24 ساعة) $ 801.53$ 801.53 $ 801.53 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 894.16K$ 894.16K $ 894.16K إمداد دورة التداول 176.00M 176.00M 176.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ LayerEdge هي $ 157.37K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 801.53. العرض المتداول لـ EDGEN يبلغ 176.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 894.16K.