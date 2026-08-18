سعر LawbWorld اليوم

السعر المباشر لمشروع LawbWorld (LAWBWORLD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.14% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LAWBWORLD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LAWBWORLD.

يحتل LawbWorld حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,997.66، مع عرض متداول قدره 100.00B LAWBWORLD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LAWBWORLD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LAWBWORLD بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.43% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق LawbWorld (LAWBWORLD)

القيمة السوقية $ 13.00K$ 13.00K $ 13.00K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.00K$ 13.00K $ 13.00K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ LawbWorld هي $ 13.00K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LAWBWORLD يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.00K.