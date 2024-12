ما هو KPOP ( KPOP )

Celebrating the culture of KPOP on Solana, KPOP is a token that represents the advancement and globalization of KPOP throughout the world. The community is built upon a mutual appreciation of the music, dancing, and the proliferation of KPOP media in addition to meme markets on Solana. This token is not endorsed by any KPOP companies or groups, it is a Solana token made by KPOP fans for KPOP fans.

المصدر KPOP (KPOP) الموقع الرسمي