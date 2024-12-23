سعر KPOP (KPOP)
سعر KPOP (KPOP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 159.92K. يتم تحديث سعر KPOP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KPOP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.09K
- تغيير سعر KPOP خلال اليوم هو +0.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 832.00M
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خلال اليوم، كان سعر KPOP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KPOP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KPOP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KPOP مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.70%
|30 يوم
|$ 0
|-85.73%
|60 يوم
|$ 0
|-17.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KPOP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
+0.70%
-48.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Celebrating the culture of KPOP on Solana, KPOP is a token that represents the advancement and globalization of KPOP throughout the world. The community is built upon a mutual appreciation of the music, dancing, and the proliferation of KPOP media in addition to meme markets on Solana. This token is not endorsed by any KPOP companies or groups, it is a Solana token made by KPOP fans for KPOP fans.
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