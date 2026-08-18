سعر Korico اليوم

السعر المباشر لمشروع Korico (KORICO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.71% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KORICO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل KORICO.

يحتل Korico حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,771.18، مع عرض متداول قدره 993.14M KORICO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KORICO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KORICO بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و-15.50% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Korico (KORICO)

القيمة السوقية $ 12.77K$ 12.77K $ 12.77K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.77K$ 12.77K $ 12.77K إمداد دورة التداول 993.14M 993.14M 993.14M إجمالي العرض 993,138,137.4645329 993,138,137.4645329 993,138,137.4645329

القيمة السوقية الحالية لـ Korico هي $ 12.77K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KORICO يبلغ 993.14M، مع إجمالي عرض 993138137.4645329. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.77K.