سعر Konomi Network (KONO)
سعر Konomi Network (KONO) المباشر لليوم هو USD 0.00142092. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 52.22K. يتم تحديث سعر KONO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Konomi Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Konomi Network خلال اليوم هو -3.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 36.69M
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خلال اليوم، كان سعر Konomi Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Konomi Network مقابل USD هو $ -0.0009386714 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Konomi Network مقابل USD هو $ -0.0010163162 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Konomi Network مقابل USD هو $ -0.003390613578681112 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.97%
|30 يوم
|$ -0.0009386714
|-66.06%
|60 يوم
|$ -0.0010163162
|-71.52%
|90 يوم
|$ -0.003390613578681112
|-70.46%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Konomi Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
-3.97%
-2.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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