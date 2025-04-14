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سعر Konomi Network (KONO) المباشر لليوم هو USD 0.00142092 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 52.22K . يتم تحديث سعر KONO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Konomi Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Konomi Network خلال اليوم هو -3.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 36.69M

أداء سعر Konomi Network (KONO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Konomi Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Konomi Network مقابل USD هو $ -0.0009386714 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Konomi Network مقابل USD هو $ -0.0010163162 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Konomi Network مقابل USD هو $ -0.003390613578681112 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.97% 30 يوم $ -0.0009386714 -66.06% 60 يوم $ -0.0010163162 -71.52% 90 يوم $ -0.003390613578681112 -70.46%

تحليل سعر Konomi Network (KONO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Konomi Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00140384$ 0.00140384 $ 0.00140384 24 ساعة مرتفع $ 0.00148469$ 0.00148469 $ 0.00148469 عالية طوال الوقت $ 7.03$ 7.03 $ 7.03 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) -3.97% تغير السعر (7 أيام) -2.24%

معلومات سوق Konomi Network (KONO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: