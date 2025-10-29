معلومات سعر KnockOut Games (GG) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00308964 $ 0.00308964 $ 0.00308964 24 ساعة منخفض $ 0.00344407 $ 0.00344407 $ 0.00344407 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00308964$ 0.00308964 $ 0.00308964 24 ساعة مرتفع $ 0.00344407$ 0.00344407 $ 0.00344407 عالية طوال الوقت $ 0.00457556$ 0.00457556 $ 0.00457556 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.27% تغير السعر (1يوم) -4.94% تغير السعر (7 أيام) +257.93% تغير السعر (7 أيام) +257.93%

سعر KnockOut Games (GG) في الوقت الحقيقي هو $0.00308982. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GG بين أدنى سعر $ 0.00308964 وأعلى سعر $ 0.00344407، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGG على الإطلاق هو $ 0.00457556، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GG -0.27% على مدار الساعة الماضية، -4.94% على مدار 24 ساعة، و +257.93% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق KnockOut Games (GG)

القيمة السوقية $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ KnockOut Games هي $ 3.09M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GG يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.09M.