سعر Klef اليوم

السعر المباشر لمشروع Klef (KLEF) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 61.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KLEF الحالي إلى USD هو $ 0 لكل KLEF.

يحتل Klef حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 64,546، مع عرض متداول قدره 999.97M KLEF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KLEF بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KLEF بمقدار +3.98% خلال الساعة الماضية و-41.84% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Klef (KLEF)

القيمة السوقية $ 64.55K$ 64.55K $ 64.55K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 64.55K$ 64.55K $ 64.55K إمداد دورة التداول 999.97M 999.97M 999.97M إجمالي العرض 999,973,658.515817 999,973,658.515817 999,973,658.515817

القيمة السوقية الحالية لـ Klef هي $ 64.55K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KLEF يبلغ 999.97M، مع إجمالي عرض 999973658.515817. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 64.55K.