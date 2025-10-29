معلومات سعر Kitty Kult (KULT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.17% تغير السعر (1يوم) -2.34% تغير السعر (7 أيام) +3.95%

سعر Kitty Kult (KULT) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KULT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKULT على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KULT -0.17% على مدار الساعة الماضية، -2.34% على مدار 24 ساعة، و +3.95% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Kitty Kult (KULT)

القيمة السوقية $ 204.58K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 444.20K إمداد دورة التداول 459.83B إجمالي العرض 998,429,871,400.0

القيمة السوقية الحالية لـ Kitty Kult هي $ 204.58K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KULT يبلغ 459.83B، مع إجمالي عرض 998429871400.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 444.20K.