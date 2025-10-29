سعر Kitty Kult المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي KULT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر KULT بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Kitty Kult المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي KULT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر KULT بسهولة على موقع MEXC الآن.

يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:59:09 (UTC+8)

معلومات سعر Kitty Kult (KULT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.17%

-2.34%

+3.95%

+3.95%

سعر Kitty Kult (KULT) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KULT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKULT على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KULT -0.17% على مدار الساعة الماضية، -2.34% على مدار 24 ساعة، و +3.95% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Kitty Kult (KULT)

$ 204.58K
$ 204.58K$ 204.58K

--
----

$ 444.20K
$ 444.20K$ 444.20K

459.83B
459.83B 459.83B

998,429,871,400.0
998,429,871,400.0 998,429,871,400.0

القيمة السوقية الحالية لـ Kitty Kult هي $ 204.58K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KULT يبلغ 459.83B، مع إجمالي عرض 998429871400.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 444.20K.

سجل سعر Kitty Kult (KULT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kitty Kult مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kitty Kult مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kitty Kult مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kitty Kult مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-2.34%
30 يوم$ 0-7.61%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Kitty Kult ( KULT )

Ж - also known as the Kitty Kult - is a decentralized, community-driven, and community-owned art project. It focuses on meme, cat, and crypto cultures. It uses AI support. The project is powered by the $KULT token, and is governed by $KULT holders.

Ж is building Mewtopia, a fictional universe inspired by cats, memes and crypto. Kult plays a central role as the chaotic good leader of the Kitty Kult.

Mewtopia uses community applications, including Kultify and Kultify AI. Kultify is an X monitoring tool. It tracks and rewards community engagement, such as posting or reposting about the project. Kultify AI is a generative AI Telegram app (that could also work on web and Discord), that generates image content featuring the Kult character in the Mewtopia world.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

توقعات سعر Kitty Kult (USD)

كم ستكون قيمة Kitty Kult (KULT) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Kitty Kult (KULT) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Kitty Kult.

تحقق الآن من توقعات سعر Kitty Kult!

توكنوميكس Kitty Kult (KULT)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Kitty Kult (KULT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس KULT والتوكن الشاملة الآن!

كم يساوي Kitty Kult (KULT) اليوم؟
سعر KULT المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر KULT إلى USD الحالي؟
سعر KULT إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Kitty Kult ؟
القيمة السوقية لعملة KULT هي $ 204.58K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن KULT؟
العرض المتداول لتوكن KULT هو 459.83B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ KULT؟
حقق KULT سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ KULT؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 KULT.
ما هو حجم تداول KULT؟
حجم تداول KULT المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع KULT هذا العام؟
قد يرتفع KULT هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر KULT لمزيد من التحليل المتعمق.
